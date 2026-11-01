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شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟

الطقس
الطقس
ريهام مازن

مع  بداية شهر نوفمبر، تشهد أجواء الخريف  تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة، ما بين الشبورة المائية خلال ساعات الصباح وارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال النهار، وهو ما يتطلب من أفراد الأسرة الاستعداد لتقلبات الطقس، خاصة مع اختلاف درجات الحرارة بين الصباح والظهيرة وفترات الليل.

وتؤثر هذه التغيرات على اختيار الملابس ومواعيد الخروج، كما تستدعي الانتباه إلى بعض العادات اليومية التي تساعد على تجنب نزلات البرد والحفاظ على صحة الأطفال وكبار السن.

كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس في بداية نوفمبر؟

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد الأسرة على التعامل مع اختلاف درجات الحرارة خلال اليوم، أبرزها:

1- اختيار الملابس المناسبة

يفضل ارتداء ملابس خفيفة مع اصطحاب جاكيت أو قطعة ملابس إضافية خلال ساعات الصباح الباكر والمساء، مع تجنب تخفيف الملابس بشكل مفاجئ بسبب ارتفاع الحرارة نهارًا.

2- حماية الأطفال خلال الذهاب إلى المدارس

يجب الاهتمام بملابس الأطفال في الصباح، خاصة أن درجات الحرارة قد تكون منخفضة نسبيًا وقت خروجهم إلى المدارس، مع اختيار ملابس يمكن خلع بعضها بسهولة خلال ارتفاع الحرارة.

3- الحذر أثناء القيادة في الشبورة المائية

ينبغي على قائدي السيارات تقليل السرعة خلال ظهور الشبورة، وترك مسافة آمنة بين السيارات، وتشغيل كشافات الشبورة إن وجدت، وتجنب استخدام الأضواء العالية التي قد تقلل الرؤية.

4- الاهتمام بشرب المياه

لا ينبغي تقليل شرب المياه لمجرد اعتدال الطقس صباحًا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، إذ يساعد الترطيب الجيد على الحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الجفاف.

5- تناول وجبات غذائية متوازنة

احرصي على تقديم الخضراوات والفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مع الاهتمام بتناول وجبة الإفطار قبل خروج الأطفال إلى المدارس.

6- تهوية المنزل بانتظام

يفضل تجديد هواء المنزل وتهوية الغرف بصورة مناسبة، مع تجنب التعرض المباشر لتيارات الهواء الباردة، خاصة للأطفال وكبار السن.

فئات تحتاج إلى اهتمام أكبر

تحتاج الأسرة إلى متابعة الأطفال وكبار السن، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والحساسية، مع تجنب التعرض المفاجئ لاختلاف درجات الحرارة، والاهتمام بظهور أي أعراض مرضية وعدم إهمالها.

نصائح مهمة مع تغير الفصول

من المهم عدم الاعتماد على الإحساس بدرجة الحرارة خلال النهار فقط عند اختيار الملابس، بل متابعة توقعات الطقس يوميًا، خاصة قبل الخروج في الصباح الباكر أو العودة مساءً، حتى تستطيع الأسرة التعامل مع التغيرات الجوية دون التعرض للبرد أو الإجهاد الحراري.

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