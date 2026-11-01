200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة

شهدت عدة مدن ألمانية ليلة مضطربة، بعدما تحولت احتجاجات شبابية نظمتها مجموعات من جيل زد إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، أسفرت عن اعتقال أكثر من 200 شخص وإصابة العشرات من الضباط، وسط أعمال تخريب ونهب طالت عدداً من المحال التجارية.

وبحسب التقارير، اندلعت الاشتباكات في مدن هامبورغ وفرانكفورت وبرلين، عقب مظاهرات سلمية شارك فيها عشرات الآلاف من الشباب في أكثر من 30 مدينة ألمانية، للمطالبة بزيادة الإنفاق على التعليم، وتحسين السياسات الاجتماعية، وتخفيف أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن رفض خطط إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية.

من مظاهرات سلمية إلى مواجهات مع الشرطة



ونظمت مبادرة «جيل زد ريجلت» الاحتجاجات الرئيسية خلال ساعات النهار، قبل أن تشهد بعض المدن تصعيداً مع حلول المساء، بعدما نظمت مجموعات متطرفة تحركات منفصلة، وأقامت حواجز مشتعلة في الشوارع، وألقت الحجارة والزجاجات والألعاب النارية على قوات الأمن.

وردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والوحدات الخاصة، في محاولة للسيطرة على أعمال الشغب وإعادة الهدوء إلى الشوارع.

سرقة أسلحة من متجر في فرانكفورت

وفي تطور لافت بمدينة فرانكفورت، هاجمت مجموعات ملثمة عدداً من المحال التجارية، وحطمت واجهاتها، قبل أن تقتحم متجر أسلحة وتسرق سلاحين ناريين على الأقل.

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم واستعادة الأسلحة المسروقة، كما تعرضت سيارة شرطة للتخريب، بعدما حُطمت نوافذها وثُقبت إطاراتها.

وسجلت السلطات أكثر من 30 عملية اعتقال مؤقتة في المدينة، إلى جانب خسائر مادية كبيرة استمرت تداعياتها حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.

هامبورغ وبرلين.. إصابات واعتقالات بالجملة



وفي هامبورغ، ألقت الشرطة القبض على 120 شخصاً، بعدما اندلعت أعمال شغب عقب انتهاء المظاهرة الرئيسية، حيث أقام متظاهرون يرتدون ملابس سوداء حواجز مشتعلة بالقرب من محطة الحافلات المركزية، وألقوا الحجارة والزجاجات والألعاب النارية على أفراد الشرطة، ما أسفر عن إصابة 11 ضابطاً.

أما في العاصمة برلين، فاحتجزت الشرطة 56 شخصاً خلال اشتباكات شهدتها منطقة ميتي، بعيداً عن التجمع السلمي الذي أقيم بالقرب من بوابة براندنبورغ، فيما أصيب 27 ضابطاً بجروح طفيفة نتيجة إلقاء الحجارة والزجاجات والبيض والمفرقعات النارية.

وتسببت المواجهات أيضاً في تعطيل حركة الترام، ما دفع السلطات إلى إيقاف المسيرة قبل وصولها إلى وجهتها المحددة.

وامتدت الاضطرابات إلى مدينة كولونيا، حيث احتجزت الشرطة خمسة أشخاص على الأقل بعد اشتباكات بالقرب من كاتدرائية المدينة.

الشرطة الألمانية: المتطرفون أفسدوا احتجاجات الشباب



من جانبه، أدان قائد شرطة كولونيا، يوهانس هيرمانز، أعمال العنف، مؤكداً أن مجموعات متطرفة تسللت إلى المشهد وأفسدت الاحتجاجات السلمية التي خرج خلالها الشباب للمطالبة بحقوقهم ومستقبل أفضل.

وقال هيرمانز إن ما حدث مؤسف، مشيداً بالمشاركين الذين التزموا بالسلمية ورفضوا الانخراط في أعمال العنف.

وبحلول صباح الأحد، عادت الأوضاع إلى الهدوء النسبي في المدن المتضررة، بينما واصلت الشرطة الألمانية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الاشتباكات، وحصر الخسائر المادية، وملاحقة المتورطين في أعمال التخريب والسرقة.