قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب التجنيد.. الحريديم يشعلون الفوضى أمام قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق تل أبيب
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من برودة ساعات الليل
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء محاكمة 62 متهمًا بخلية اللجان الإدارية .. بعد قليل
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش حديثًا عن صحة العين ووقايتها من الأمراض .. اليوم
«سنابل العطاء».. مبادرة مصرية لمواجهة أزمة نقص الغذاء والخبز في غزة
3 شهور على رمضان.. موعد غرة جمادى الآخرة 1448هـ وتاريخ استطلاع الهلال
فوضى في شوارع ألمانيا.. مثيرو شغب ينهبون المحال التجارية ويشعلون المواجهات مع الشرطة
الصحة: مبادرة دعم صحة المرأة تحقق نحو 12 مليار جنيه منافع اقتصادية
20 عاما على بناء السلام.. الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية
الزمالك ليس للبيع.. ماهر غريب يكشف تفاصيل شركة الكرة وموقف ملعب النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فوضى في شوارع ألمانيا.. مثيرو شغب ينهبون المحال التجارية ويشعلون المواجهات مع الشرطة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهد وسط مدينة فرانكفورت الألمانية، السبت، موجة من أعمال الشغب والعنف، بعدما تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، أعقبها تحطيم واجهات المحال التجارية واقتحام متاجر ونهب محتوياتها، وسط حالة من الفوضى في شوارع المدينة.

ورصد صحفيو وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» اقتحام مجموعات من مثيري الشغب عددًا من المتاجر وسرقة أحذية رياضية وسلع أخرى، كما تعرض متجر متخصص في بيع الأسلحة النارية لهجوم، فيما أكدت الشرطة تحطيم واجهات زجاجية لعدد من المحال التجارية.

زجاجات مولوتوف ومواجهات مع الشرطة

وأعلنت الشرطة أن مجموعات متورطة في أعمال العنف واصلت نشاطها في وسط المدينة، حتى بعد فض المظاهرة، مشيرة إلى إلقاء زجاجات المولوتوف على أفراد فرق الطوارئ، مع تعرض قوات الأمن لهجمات متكررة.

وشهد شارع «تسايل» التجاري انتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة، بعدما تحول محيطه إلى ساحة للفوضى والاضطرابات.

وفي وقت سابق، أصيب عدد من أفراد الشرطة إثر إلقاء متظاهرين مفرقعات نارية باتجاههم، وفقًا لما أعلنه وزير داخلية ولاية هيسن، رومان بوزيك.

واضطرت الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، عقب تعرض قواتها لهجمات بالحجارة والمفرقعات النارية.

احتجاجات بسبب المدارس وارتفاع تكاليف المعيشة

واندلعت أعمال العنف على هامش احتجاجات قادها شباب، للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، وتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

وشهدت أكثر من 30 مدينة ألمانية مظاهرات احتجاجية، اتسمت معظمها بالسلمية، فيما تحولت الاحتجاجات في فرانكفورت إلى مواجهات وأعمال تخريب ونهب، استدعت تدخلًا أمنيًا مكثفًا.

مدينة فرانكفورت أعمال الشغب والعنف احتجاجات ألمانيا احتجاجات ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الجنيه الذهب

انخفض 520 جنيها... سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

ترشيحاتنا

سعر الدولار

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في الكويت السبت 31 أكتوبر 2026.. السعر بالدينار والدولار

خلال الجولة

الإسكان تتفقد 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط لدفع معدلات التنفيذ

بالصور

سقطت أرضًا رغم لياقتها البدنية .. تحاليل الدم تكشف مفاجأة

نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء
نقص فيتامين د يهدد صحة الفتيات وأعراض صامتة تصل إلى الإغماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد