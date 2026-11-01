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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض نتائج قافلة طبية شاملة بمحافظة أسوان

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول نتائج قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بمركزي كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، على مدار أربعة أيام، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، وبحضور المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال التقرير، إلى أن القافلة ضمت عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك في إطار حرص اللجنة على الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

كما أوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم أن أعمال القافلة على مدار الأيام الأربعة أسفرت عن الكشف على إجمالي 3232 مواطنًا، حيث تم الكشف على 1236 حالة في تخصص الرمد، وصرف 599 نظارة طبية للمواطنين المستحقين، إلى جانب تحديد 232 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات رمد، فضلًا عن الكشف على 1996 حالة من خلال العيادات الشاملة، وتحديد 193 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، كما تم صرف جميع الأدوية المقررة للحالات التي تم توقيع الكشف عليها

وأعربت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم عن تقديرها لمؤسسة بنك الشفاء المصري، لدورها في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذه القافلة تمثل بداية للتعاون بين اللجنة والمؤسسة، مع العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ المزيد من القوافل الطبية التي تستهدف المواطنين بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت  استمرار متابعة الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات رمد أو عمليات جراحية، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وتعزيز مظلة الحماية الصحية. 

وفي إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، أوفدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ممثلي اللجنة، الأستاذ خالد الحسيني والدكتور محمد مصطفى، لعقد لقاء مع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات التوسع في تنفيذ القوافل الطبية والاستجابة للاستغاثات الطبية، بما يسهم في تعزيز رضا المواطنين والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أكبر عدد منهم، ولا سيما بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشاد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، خلال اللقاء، بالجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في دعم المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية، مثمنًا التعاون القائم بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم القوافل الطبية والوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء نتائج قافلة طبية شاملة بمجلس الوزراء أسوان

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