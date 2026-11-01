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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناقلة غاز قطرية تتعرض لهجوم بقذائف مجهولة في الخليج

نافلة غاز تعبر مياه الخليج
نافلة غاز تعبر مياه الخليج
خاطر عبادة

أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بتعرض ناقلة غاز قطرية لهجوم بـ"أجسام مجهولة" أثناء عبورها مياه الخليج.استهداف "الميدا" مساء الجمعة.

وذكر الإعلام القطري أن الهجوم الذي وقع مساء الجمعة استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الميدا" التابعة لشركة قطر لنقل الغاز.

لا إصابات ولا تأثير بيئي

وأكد التقرير أنه لم يصب أي من أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة بأذى، ولم يكن هناك أي تأثير بيئي للهجوم، ونُقل عن الشركة القطرية قولها إن السفينة في "حالة آمنة" وجاهزة للعمل.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير، تستهدف طهران السفن في مضيق هرمز والخليج العربي الأوسع في محاولة لفرض سيطرتها على الملاحة البحرية وإلزام السفن بالحصول على إذنها للعبور، وردا على ذلك فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

تحرك قطري لإحياء مفاوضات واشنطن وطهران

وكثفت قطر التي تلعب دور الوسيط في الحرب جهودها الدبلوماسية في الأيام الأخيرة في محاولة لإحياء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ناقلة غاز قطرية مياه الخليج قطر للغاز

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