الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم الأحد، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الزمالك مرانًا خفيفًا لتجنب الإجهاد قبل المباراة، على أن يعلن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عقب نهايته قائمة الفريق التي ستتوجه إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة وادي دجلة في الخامسة مساء غد الاثنين، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.