حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل

أصدر رئيس محكمة جنح مستأنف أول طنطا اليوم حكما ، في القضية رقم 26654 لسنة 2026 جنح مستأنف أول طنطا، بحبس المتهمة بالاعتداء على زوجها داخل محكمة طنطا أسبوعين مع الشغل.

تحرك قضائي عاجل

وكانت ساحة محكمة طنطا في محافظة الغربية شهدت تعدي زوجة على زوجها أثناء جلسة، وتم ضبطهما وتحرير محضر، قبل إخلاء سبيلهما على ذمة القضية.

خلافات أسرية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة تعدي زوجه علي طليقها بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة

وجاءت تفاصيل الواقعة أن الزوج وقّع إيصال أمانة بـ10 آلاف جنيه بدل المؤخر، واتهم زوجته بمنعه من دخول المنزل لمدة 3 سنوات، قبل ظهور إيصال آخر بـ15 ألف جنيه، أثبت الطب الشرعي عدم صحته.

تفاصيل التحقيقات



وكشفت التحقيقات أن الخلاف تصاعد داخل المحكمة، حيث تعـدت الزوجة على زوجها بالـضرب، وتدخل الحرس لفض الواقعة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.