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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرابزون سبور يفاجئ جماهيره بمنتجات جديدة تحمل اسم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يستعد نادي طرابزون سبور التركي لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات التي تحمل اسم النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وذلك ضمن سلسلة المنتجات المخصصة لجماهير النادي، عبر متاجره الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «61saat» التركية أن متجر النادي الرسمي «TS Club» أعلن عن مواصلة تطوير مجموعة «M. Saleh Collection»، التي سبق طرحها للجماهير، تمهيدًا لإضافة منتجات جديدة وتصميمات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

ونشر المتجر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تشويقية جاء فيها: «تستمر قصة مجموعة محمد صلاح.. قطع جديدة، تفاصيل جديدة.. قريبًا»، في إشارة إلى اقتراب الكشف عن الإصدارات الجديدة التي تحمل اسم قائد منتخب مصر.

ولم يكشف النادي التركي حتى الآن عن طبيعة المنتجات المنتظرة أو تصميماتها، كما لم يحدد موعد طرحها رسميًا، مكتفيًا بالتأكيد على استمرار العمل على تطوير المجموعة وإضافة قطع جديدة إليها.

وعلى صعيد المنافسات، يستعد محمد صلاح لمواصلة مشواره مع طرابزون سبور، الذي يستضيف غازي عنتاب في الثالثة عصر الأحد، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية، في ظل المنافسة على المراكز المتقدمة.

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