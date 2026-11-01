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هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي سيف زاهر عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والرسائل التي وجهها لهم بشأن المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هناك توجهًا لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته التلفزيونية، إن سيد عبد الحفيظ وجه رسالة حاسمة للاعبين خلال الاجتماع، شدد خلالها على أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، دون استثناءات أو تهاون مع أي لاعب.

وأضاف: «سيد عبد الحفيظ خلال اجتماعه مع اللعيبة قالهم أنا مش هرحم حد، واللي جاي كله حساب وثواب وعقاب مفيهوش هزار، هتلعب هتقبض، مش هتلعب فيه خصومات ومفيش هزار».

وأشار زاهر إلى أن سيد عبد الحفيظ ووائل جمعة لا يعتادان ظهور الأهلي بالصورة الحالية، موضحًا أن هناك رغبة في إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وفرض مزيد من الجدية والالتزام داخل الفريق.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر، في ظل تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.

عقده سيد عبد الحفيظ الإعلامي سيف زاهر وائل جمعة مودرن سبورت بطولة الدوري المصري الممتاز موعد مباراة الأهلي لقب كأس مصر

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