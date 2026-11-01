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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عادل عبد المنعم: جماهير الأهلي مُرعبة في استاد القاهرة.. والأندية الأخرى عليها أن تحسب حسابًا لمواجهة الأحمر

احمد عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم

تحدّث أحمد عادل عبد المنعم عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يدخل أي بطولة بهدف المنافسة على لقبها، مشددًا على صعوبة المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وقال أحمد عادل عبد المنعم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يسعى دائمًا للفوز بالبطولات التي يشارك فيها، موضحًا أن مواجهة الرجاء ستكون مصيرية، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: «أنت الأهلي ولما بتدخل أي بطولة بتسعى إنك تكسبها، ماتش الرجاء هيبقى مصيري، وزي ما جمهور الرجاء قوي، الأهلي وسط جمهوره مرعب».

واستعاد أحمد عادل عبد المنعم ذكرياته مع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2014، مشيرًا إلى الأجواء الجماهيرية التي شهدها استاد القاهرة خلال المباراة، قائلًا: «أنا لعبت نهائي الكونفدرالية 2014، كان الاستاد مفيهوش نفس».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قوة جماهير الأهلي وقدرتها على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، قائلًا: «لو فيه حد يعمل حساب لحد، يبقى الأندية التانية اللي تعمل حساب للأهلي وسط جمهوره في استاد القاهرة».

أحمد عادل عبد المنعم الأهلي والرجاء المغربي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

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