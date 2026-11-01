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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بقرار وزاري .. تأجيل غلق ستاد القاهرة دعمًا للأهلي والزمالك في بطولتي إفريقيا

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عبدالله هشام

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن كواليس قرار إقامة مباراتي الأهلي والزمالك الافتتاحيتين في البطولات الإفريقية على استاد القاهرة الدولي، مؤكدًا أن القرار جاء في إطار دعم الأندية المصرية ومساندتها خلال مشاركتها في البطولات القارية.

وقال “الشاذلي” في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن المذاع على قناة dmc: "ستاد القاهرة أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة في منتصف شهر أكتوبر، لإخطاره بموعد غلق الاستاد من أجل أعمال زراعة البذرة الشتوية، وهو الموعد السنوي المعتاد لإجراء هذه الأعمال".

وتابع: "اتحاد الكرة رد بأن هناك مباراة لمنتخب مصر، كما أوضحت رابطة الأندية أن لديها مباراتين للأهلي وبيراميدز يوم 23، على أن يتم غلق الاستاد يوم 24".

وأضاف: "مع وجود جدول مباريات الزمالك والأهلي في البطولات الإفريقية، وكما التزمنا بتأجيل موعد الغلق من أجل منتخب مصر، قرر جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة التأجيل مرة أخرى لمساندة ودعم الأهلي والزمالك، باعتبارهما ممثلي الكرة المصرية في البطولات الإفريقية، ومن الطبيعي أن يكون هناك دعم من الدولة لأنديتها في مثل هذه المشاركات".

واختتم: "قرر الوزير إقامة مباراتي الأهلي والزمالك الافتتاحيتين في البطولات الإفريقية على استاد القاهرة، دعمًا للفريقين ومساندةً لهما في مشوارهما القاري".

وزارة الشباب والرياضة الأهلي والزمالك الأهلي الزمالك استاد القاهرة الدولي

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