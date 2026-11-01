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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام غازي عنتاب بالدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

يستعد فريق طرابزون سبور، بقيادة مدربه توماس ريس، لخوض مواجهة قوية أمام غازي عنتاب، اليوم الأحد، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز موسم 2026-2027، وسط ترقب لمشاركة النجم المصري محمد صلاح ومواصلة تألقه بقميص الفريق.

ويدخل طرابزون سبور المباراة بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، مستفيدًا من المستويات المميزة التي يقدمها محمد صلاح خلال الموسم الحالي.

محمد صلاح ينافس على صدارة هدافي الدوري التركي

ويقدم محمد صلاح مستويات لافتة مع طرابزون سبور هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف ببطولة الدوري التركي، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين.

كما وصل رصيد النجم المصري إلى 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، ليصبح أحد أبرز العناصر الهجومية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق التركي.

ويأمل صلاح في مواصلة تألقه خلال مواجهة غازي عنتاب، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص لزملائه، ومساعدة فريقه على حصد انتصار جديد في مشواره بالبطولة.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع أمام غازي عنتاب

ومن المتوقع أن يدخل توماس ريس، المدير الفني لطرابزون سبور، المباراة بتشكيل يضم العناصر التالية:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: مصطفى اسكيهلاك، ستيفان سافيتش، تشيبويكي نوايوو، فاغنر بينا.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، مليح كاباساكال.

خط الوسط الهجومي: نوح سافيولو، إرنست موتشي، محمد صلاح.

خط الهجوم: أرال سيمسير.

موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

ترتيب طرابزون سبور وغازي عنتاب في الدوري التركي

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي فريق غازي عنتاب في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

ويسعى طرابزون سبور إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، ومواصلة مطاردة فرق الصدارة، في حين يأمل غازي عنتاب في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه والابتعاد عن المراكز المتأخرة.

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