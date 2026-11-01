الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)

شهدت الدائرة الرابعة في زيورخ ليلة عيد الهالوين أعمال شغب خطيرة، تجمع خلالها مئات الأشخاص في شارع لانغشتراسه، وسط حرائق وأضرار بالممتلكات واعتداءات على رجال الأمن.

مئات الملثمين يقطعون لانجشتراسه ويشعلون الحاويات

استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل ومواقع ذات صلة، تجمع مئات الأشخاص في ساحة سيلا بشارع لانجشتراسه حوالي العاشرة والنصف مساء السبت، احتجاجا على أحداث شهدتها فرنسا خلال الأيام والأسابيع الماضية، وفقا لبيان شرطة المدينة.

🚨🇨🇭 Unrest spreads to Zurich, Switzerland. Masked left-wing and Muslim immigrant protesters clash with riot police in District 4. Rioters have set up street barricades, torched vehicles, and thrown fireworks, prompting police to deploy water cannons and tear gas. https://t.co/DZErc6jyPt — C14 News | EN (@c14english) November 1, 2026

في البداية اختلط المشاركون مع رواد الحفل، وكان بعضهم يرتدي أقنعة ونظارات واقية وأزياء هالوين، مع إطلاق متكرر للألعاب النارية.

وفي حوالي الحادية عشرة بدأت المجموعة التحرك نحو ساحة هيلفيتيا، حيث وُضعت حاويات في الشارع وأُضرمت فيها النيران، قبل أن تتدخل الشرطة بخراطيم المياه وتجبر الحشد على التراجع.

Protesters in Zurich, Switzerland, are clashing with riot police amid fierce demonstrations matching those of neighboring France. At least one vehicle has reportedly been set on fire. Protests have been spreading across Europe due to the cost of living crisis and dissatisfaction with government spending, particularly with regard to public education. — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 1, 2026

سيارة تحترق ومتاجر تتضرر وشرطة تواجه بالمياه والغاز

ثم انقسمت المجموعة إلى مجموعات أصغر شقت طريقها عبر الدائرة الرابعة، وأضرمت النار في حاويات ودراجات كهربائية ودراجات بخارية.

وفي شارع زوينجلي أشعل مثيرو الشغب النار في سيارة، كما تضررت نوافذ محطة حافلات شتوفاشر VBZ والمتاجر القريبة من هيلفيتيا.

وتعرض ضباط الشرطة لهجمات متكررة وشديدة بالألعاب النارية والزجاجات والحجارة، واستخدمت شرطة المدينة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل.

أجواء احتفالية تعرقل الأمن والاعتداء على دورية إسعاف

واتسمت المظاهرة بأجواء احتفالية، حيث وقف الناس أمام الألعاب النارية لالتقاط الصور وأمام حواجز مشتعلة، فيما أفادت الشرطة بأن عملياتها تعرقلت بسبب كثرة المتفرجين، واستدعيت إدارة الإطفاء المحترفة لمكافحة الحرائق المتعددة، وساعدت شرطة كانتون زيورخ شرطة المدينة.

وبعد منتصف الليل بقليل، وقع حادث آخر في شارع براور، حيث أُرسلت سيارة دورية للاستجابة لحالة طبية طارئة وتعرضت لهجوم من حشد، وتضررت واضطر الضباط للتراجع مؤقتا قبل أن يتمكنوا من مساعدة مراهق أصيب بجروح خطيرة في ساقه جراء حادث سير.

هدوء بعد الواحدة والنصف وتحقيق يبدأ

وحوالي الواحدة والنصف صباحا هدأت الأوضاع، ولم يُعرف بعد حجم الأضرار المادية، وباشرت شرطة زيورخ تحقيقا، مؤكدة أن المظاهرة غير مرخصة ونظمتها جماعات اليسار المتطرف.

احتجاجات في بازل

وفي بازل أيضا تظاهر نحو 150 شخصا يوم السبت بدعوة مجهولة تحت شعار "جيل زد سيحل المشكلة"، وأقاموا حواجز في ساحة سانت يوهانس وأضرموا فيها النار، قبل أن يفروا إلى الحديقة بعد تدخل شرطة المقاطعة.

أعمال شغب في باريس وفرانكفورت

وفي ألمانيا وفرنسا تصاعدت حدة مظاهرات كانت سلمية مساء، وفي باريس اشتعلت النيران في أحد رجال الشرطة، واعتقلت السلطات 511 شخصا على مستوى البلاد حتى الثامنة مساء وفق وزارة الداخلية.

وفي فرانكفورت نهب أشخاص متاجر واعتُقل أكثر من 30 شخصا، وفي فيينا أُلقي القبض على خمسة خلال المظاهرات.