8 أهداف ورقم تاريخي.. محمد صلاح يقود طموحات طرابزون أمام غازي عنتاب

يستهدف النجم المصري محمد صلاح مواصلة تألقه مع طرابزون سبور، عندما يستضيف الفريق نظيره غازي عنتاب، في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب «بابارا بارك»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي، سعيًا لتحقيق انتصار جديد ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى.

ويدخل طرابزون سبور المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم مستويات هجومية لافتة خلال الجولات الماضية، حيث سجل 22 هدفًا في أول 9 مباريات بالمسابقة، وهي أفضل حصيلة تهديفية للفريق خلال هذه الفترة منذ موسم 2010-2011، وفقًا لما ذكرته صحيفة «61saat» التركية.

وجاءت هذه الأرقام بعد الفوز المثير على تشايكور ريزيسبور بنتيجة 4-3، ليتقدم طرابزون إلى المركز الثاني في قائمة أقوى هجمات الدوري، خلف فنربخشة الذي سجل 23 هدفًا، في مؤشر على التطور الهجومي للفريق تحت قيادة مدربه الألماني توماس ريس.

ويبرز محمد صلاح كأحد أهم عناصر القوة الهجومية لطرابزون سبور هذا الموسم، بعدما سجل 8 أهداف في الدوري التركي، ليقدم إضافة مؤثرة للفريق ويساهم في نتائجه الإيجابية.

كما يواصل توماس ريس تحقيق أرقام مميزة منذ توليه قيادة الفريق، بعدما أصبح أول مدرب في تاريخ طرابزون سبور يحقق الفوز في أول 6 مباريات رسمية له، بينها انتصارات أمام جالطة سراي وسامسون سبور وبشكتاش، إلى جانب انتصاراته في دوري المؤتمر الأوروبي.

ونجح الفريق خلال تلك المباريات الست في تسجيل 18 هدفًا مقابل استقبال 5 أهداف فقط، ليعكس هذا التفوق حالة التوازن والفاعلية التي وصل إليها تحت قيادة المدرب الألماني.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز غازي عنتاب وحصد ثلاث نقاط جديدة، ومواصلة الضغط على المتصدرين جالطة سراي وأميد سبورتيف.