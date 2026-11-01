زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة

حذر يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيليين، من احتمال استغلال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأي مواجهة عسكرية جديدة مع إيران لتعزيز موقفه السياسي والبقاء في السلطة، وذلك في ظل حالة الغموض التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال جولان، في منشور عبر منصة «إكس»، إن احتمالات اندلاع جولة جديدة من المواجهات مع إيران تتزايد، معتبراً أن تكرار جولات القتال يعكس فشل سياسات نتنياهو، ومشككاً في قدرته على إدارة مواجهة عسكرية جديدة.

أزمة سياسية تهدد مستقبل نتنياهو

ودعا زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين إلى تشكيل حكومة بديلة في أسرع وقت، محذراً من أن استمرار نتنياهو في قيادة الحكومة قد يعرّض أمن إسرائيل وسلامة مواطنيها للخطر.

وتأتي هذه التصريحات بعد انتخابات برلمانية لم تتمكن خلالها الكتل السياسية من حسم الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمقدرة بـ61 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

وبحسب النتائج الأولية الواردة في التقرير، حصلت كتلة نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لأحزاب المعارضة اليهودية، و19 مقعداً للأحزاب الفلسطينية، ما فتح الباب أمام عدة سيناريوهات، بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة بدعم من الأحزاب الفلسطينية، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.

ملفات قضائية تزيد الضغوط على نتنياهو

ويواجه نتنياهو، البالغ من العمر 76 عاماً، محاكمة داخل إسرائيل في قضايا فساد تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.

كما صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة، التي بدأت في أكتوبر 2023.