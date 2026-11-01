الغضب يتزايد من إمام عاشور وهاني .. هل تتحول قائمة منتخب مصر إلى أزمة جديدة بين الأهلي وحسام حسن؟

تسود حالة من الغضب والاستياء داخل النادي الأهلي على خلفية الأنباء المتداولة بشأن اقتراب انضمام الثنائي إمام عاشور ومحمد هاني لاعبي الفريق الأول لكرة القدم إلى قائمة منتخب مصر خلال المعسكر المقبل استعدادًا لخوض مواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأتي حالة الغضب داخل القلعة الحمراء في ظل تحفظات فنية على المستوى الذي قدمه اللاعبان خلال الفترة الأخيرة وهو ما انعكس على حساباتهما داخل الفريق بعدما ابتعدا عن المشاركة في عدد من المباريات الأخيرة بقرار من الجهاز الفني الذي رأى أن الثنائي لم يقدم المستويات المنتظرة منه ولم يصل إلى درجة الجاهزية الفنية التي تؤهله للحصول على مكان أساسي في التشكيل.

ويرى مسؤولو الأهلي أن استدعاء لاعبين لا يشاركان بصفة منتظمة مع فريقهما ويعانيان من تراجع في المستوى خلال المرحلة الحالية يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب اختيار العناصر الأكثر جاهزية وقدرة على تقديم الإضافة الفنية للمنتخب الوطني في ظل أهمية المواجهتين المقبلتين في مشوار التصفيات الأفريقية.

اتصالات المنتخب تزيد من غضب الأهلي

وزادت حالة الاستياء داخل النادي الأهلي بعدما ترددت أنباء عن تلقي إمام عاشور ومحمد هاني اتصالات وتأكيدات من جانب مسؤولي المنتخب الوطني بشأن وجودهما ضمن الحسابات الخاصة بالمعسكر المقبل وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات داخل النادي حول المعايير التي يتم الاعتماد عليها في اختيار اللاعبين ومدى ارتباط الاستدعاءات بالمشاركة الفعلية والمستوى الفني الذي يقدمه كل لاعب مع ناديه.

وتتمثل الأزمة من وجهة نظر الأهلي في أن الجهاز الفني للفريق اتخذ قرارات فنية باستبعاد الثنائي من بعض المباريات بعدما لم يظهرا بالمستوى المطلوب في الوقت الذي تشير فيه الأنباء إلى وجود اتجاه داخل المنتخب للاستعانة بهما خلال المرحلة المقبلة.

ولا يتوقف الأمر عند مجرد اختلاف وجهات النظر الفنية بين الجهازين وإنما يمتد إلى حالة من عدم الارتياح تجاه ما يعتبره بعض المسؤولين داخل الأهلي تسريبات متكررة بشأن اختيارات المنتخب قبل الإعلان الرسمي عن القائمة وهو ما يضع النادي أمام حالة من الجدل خاصة أن الحديث عن انضمام لاعبين يبتعدان عن حسابات فريقهما في الوقت الحالي يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الجماهير والمتابعين.

أزمة قديمة تعود إلى الواجهة بين الأهلي وحسام حسن

ولا يمكن فصل حالة الغضب الحالية داخل الأهلي عن التوتر الذي شهدته العلاقة بين النادي والجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ الأزمة التي اندلعت عقب تصريحات حسام حسن المدير الفني للفراعنة بشأن محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي.

فقد تركت تلك التصريحات حالة من الاستياء داخل النادي دفعت الإدارة إلى إصدار بيان رسمي للرد على ما جاء فيها في خطوة عكست حجم التحفظات الأهلاوية على طريقة التعامل مع بعض الملفات المتعلقة بلاعبي الفريق داخل المنتخب الوطني.

ومنذ ذلك الحين لا تزال العلاقة بين الطرفين محاطة بحالة من الحساسية خاصة مع تكرار الأزمات المرتبطة باستدعاءات اللاعبين وطريقة التعامل معهم وهو ما جعل الأنباء الأخيرة بشأن إمام عاشور ومحمد هاني تعيد فتح ملف الخلافات مجددًا.

وتسود داخل الأهلي قناعة بأن هناك حالة من الشد والجذب مع الجهاز الفني للمنتخب وأن بعض القرارات والتصريحات الأخيرة لا تساعد على تهدئة الأجواء بل تزيد من حدة التوتر بين الطرفين خصوصًا في ظل تمسك النادي بحقه في إبداء تحفظاته على القرارات التي يرى أنها لا تتناسب مع الحالة الفنية للاعبيه.

الأهلي يتمسك بمعايير الجاهزية الفنية

وتبقى النقطة الأهم في الأزمة هي اختلاف التقييم الفني بين الأهلي ومنتخب مصر بشأن الثنائي إمام عاشور ومحمد هاني فبينما يرى الجهاز الفني للأهلي أن اللاعبين لم يقدما ما يكفي خلال الفترة الأخيرة لضمان المشاركة بصورة منتظمة يبدو أن الجهاز الفني للمنتخب لديه رؤية مختلفة بشأن إمكانية الاستفادة من قدراتهما خلال المعسكر المقبل.

كما يخشى النادي أن يؤدي استدعاء الثنائي في ظل ابتعادهما عن المشاركة مع الفريق إلى زيادة الضغوط عليهما خاصة أن الأهلي ينتظر من جميع لاعبيه استعادة أفضل مستوياتهم خلال المرحلة المقبلة في ظل ارتباط الفريق بمنافسات قوية تتطلب توافر أكبر قدر من التركيز والاستقرار الفني.