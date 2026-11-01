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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وصول بطلة تحدي القراءة العربي لمقر وزارة التعليم.. والوزير يكرمها بعد قليل

الطالبة ميار محمد
الطالبة ميار محمد
ياسمين بدوي

وصلت منذ قليل ، الطالبة ميار محمد رجب عثمان الفائزة بالمركز الأول في مسابقة "تحدي القراءة العربي" في دورتها العاشرة ، إلى مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، استعدادا لتكريمها بعد قليل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم .

ومن المقرر أن يكرم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أيضا مدرسة الشهيد محمود المغربي الفائزة بالمركز الثاني في المسابقة من فئة "المدرسة المتميزة"

وزير التعليم يهنئ ميار

وكان قد تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي له ، بخالص التهنئة للطالبة ميار محمد رجب عثمان، بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد حمدي شرابي بمحافظة كفر الشيخ، بمناسبة فوزها بالمركز الأول وتتويجها بلقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي في دورته العاشرة.

وأكد الوزير، أن هذا الإنجاز يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من قدرات متميزة تؤهلهم للمنافسة والتفوق، ورفع اسم وطنهم عاليًا في المحافل العربية والدولية، كما يجسد أهمية ترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوعي وتنمية الفكر وتعزيز القدرات اللغوية والمعرفية.

كما أعرب الوزير عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإطلاق هذه المبادرة الثقافية المتميزة، التي تسهم في ترسيخ حب القراءة لدى النشء والشباب العربي، وتشجيعهم على الاطلاع والمعرفة، بما يدعم بناء أجيال واعية ومثقفة وقادرة على الإبداع والتميز.

وزير الطيران يستقبل ميار في المطار

ومن جانبه ، استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أمس، الطفلة المصرية ميار محمد رجب عثمان، بطلة الدورة العاشرة من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي، عقب عودتها إلى أرض الوطن بعد تتويجها باللقب في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، ووفد من وزارة التربية والتعليم إلى جانب أسرة الطفلة.

ونظم فريق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي استقبالًا خاصًا للبطلة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لها ولوالدتها، احتفاءً بهذا الإنجاز. وشهد الاستقبال لفتة أسرية مميزة بحضور والدها، الذي عاد من دولة الكويت لمشاركتها فرحة الفوز واستقبالها، فيما رافقتها والدتها خلال رحلة العودة.

وقدم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، التهنئة للطفلة ميار وأسرتها، معربًا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس ما يمتلكه أبناء مصر من مواهب وقدرات واعدة، مؤكدًا أن القراءة والمعرفة تمثلان ركيزة أساسية في بناء وعي الأجيال الجديدة وصقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية.

وأضاف الحفني أن ميار تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة ونموذجًا مشرفًا للطفل المصري القادر على تحقيق التميز ورفع اسم وطنه في المحافل العربية والدولية، مشيدًا بأسرتها التي قدمت نموذجًا يُحتذى به في دعم الأبناء ورعاية مواهبهم وتشجيعهم على تنمية قدراتهم وتحقيق طموحاتهم.

وأكد وزير الطيران المدني أن الاحتفاء بالنماذج المصرية المتميزة، لا سيما من النشء، يعكس تقدير الدولة لإنجازاتهم وحرصها على تشجيع المواهب الواعدة، وترسيخ قيم الطموح والتميز والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

تفاصيل فوز الطالبة ميار

وكانت الطالبة ميار عثمان قد تُوجت بلقب الدورة العاشرة من مبادرة «تحدي القراءة العربي»، خلال الحفل الختامي الذي استضافته دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة قياسية بلغت 40 مليونًا و286 ألفًا و428 طالبًا وطالبة من 60 دولة، إلى جانب 138 ألفًا و426 مدرسة و161 ألفًا و507 مشرفين ومشرفات.

تحدي القراءة العربي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم الطالبة ميار محمد

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