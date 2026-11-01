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التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

التوقيت الشتوي 2026.. المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش

المحلات
المحلات
قسم الخدمات

​في إطار خطة الدولة لتنظيم المواعيد التجارية وترشيد استهلاك الطاقة، أعلنت الجهات المعنية عن المواعيد الرسمية لفتح وغلق المحلات والمطاعم والورش بالتوقيت الشتوي لعام 2026. 

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الانضباط في الشارع المصري، والحد من التكدس المروري، وتوفير بيئة مناسبة لراحة المواطنين.  

لا تخضع لمواعيد الغلق الشتوية.. قائمة المحلات المستثناة

​وفيما يلي تفاصيل المواعيد المقررة لكل قطاع:

​1. المحلات والمولات التجارية

​تلتزم المحلات والموالات التجارية بالمواعيد التالية:

​تفتح أبوابها يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق في تمام الساعة 10 مساءً.  

​يتم مد العمل ساعة إضافية لتغلق المحلات في الساعة 11 مساءً وذلك أيام الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والعطلات الرسمية.  

مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم في شتاء 2026.. تعرف على ساعات العمل

​2. المطاعم والكافيهات والبازارات

و​حظيت قطاعات المطاعم والكافيهات بتنسيق خاص نظراً لطبيعة عملها الخدمية:

​تبدأ العمل يومياً من الساعة 5 صباحاً وتستمر حتى 12 منتصف الليل.  

​يتم مد العمل حتى الساعة 1 صباحاً يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والعطلات الرسمية.  

مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والورش في التوقيت الشتوي 2026

​خدمات التوصيل (التدليفري) والتيك أواي: مستمرة وتعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين في أي وقت.  

​3. الورش والأعمال الحرفية

 ​حرصاً على الهدوء داخل الكتل السكنية وراثة السكان، جاءت مواعيد الورش الحرفية كالتالي:

​تعمل الورش داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.  

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

​الاستثناءات: تم استثناء الورش الموجودة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، بالإضافة إلى الورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين لضمان استمرار المرافق الحيوية دون إزعاج.

عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بدلاً من الواحدة صباحًا

مواعيد مضبوطة بدقة.. جدول غلق المحلات خلال أسبوع الأعياد

وكان قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بتعديل موعد انتهاء بث البرامج الرياضية على القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، ليكون في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بدلاً من الواحدة صباحًا، وذلك بمناسبة بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر الجاري.

مهلة للقنوات الفضائية حتى 23 نوفمبر المقبل لتوفيق خرائطها البرامجية مع الموعد الجديد

حملات مكثفه على المحلات

وقرر المجلس منح القنوات الفضائية مهلة حتى 23 نوفمبر المقبل لتوفيق خرائطها البرامجية مع الموعد الجديد، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من هذا التاريخ، بالتزامن مع استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة التزام جميع الوسائل الإعلامية بتنفيذ القرار.

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