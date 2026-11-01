«ديزربي» يكشف سر انتفاضة «توتنهام»: استعدنا روح الفريق.. و3 انتصارات مُتتالية بعد غياب 616 يومًا

كشف الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن سر التحول اللافت في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن استعادة روح العمل الجماعي والانسجام بين اللاعبين كانت العامل الأبرز وراء عودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

وجاءت تصريحات المدرب الإيطالي عقب فوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، ليحقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة للمرة الأولى منذ 616 يومًا.

دي تزيربي: توتنهام أصبح يلعب كفريق واحد

وأكد دي زيربي أن التحسن الذي طرأ على أداء توتنهام لا يرتبط فقط بالجوانب الفنية، وإنما يعود بصورة أساسية إلى تطور العلاقة بين اللاعبين ونجاحهم في تكوين مجموعة متجانسة داخل الملعب.

وقال المدير الفني: «أعتقد أننا كنا نقدم أداءً جيدًا حتى قبل فترة التوقف الدولي».

وأضاف: «ربما لم نكن نقدم أداءً جيدًا طيلة 90 دقيقة، لكننا لعبنا بشكل مميز في أجزاء كثيرة من المباريات. لم نكن نسجل الأهداف، ونستقبل هدفًا ساذجًا، ثم نفقد طاقتنا وروحنا المعنوية، وكذلك الترابط المطلوب بين اللاعبين».

وتابع: «إذا قارنا بين توتنهام قبل فترة التوقف الدولي وبعدها، فسنجد أننا نلعب الآن فريقًا واحدًا».

وأوضح المدرب الإيطالي أن الفريق كان يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانات المميزة، لكنه لم يكن قادرًا على توظيف تلك القدرات بالشكل الجماعي المطلوب، قائلًا: «قبل فترة التوقف الدولي، كنا نملك مجموعة من اللاعبين المميزين للغاية، لكننا لم نكن نلعب بصفتنا فريقًا».

رحلة ماربيا وبداية التحول في نتائج توتنهام

وكانت رحلة توتنهام إلى مدينة ماربيا الإسبانية خلال الشهر الماضي نقطة تحول مهمة في مسيرة الفريق، بعدما ساعدت على تعزيز الروابط بين اللاعبين واستعادة الانسجام داخل المجموعة.

وجاء ذلك بالتزامن مع التغييرات الكبيرة التي شهدتها قائمة الفريق، عقب إنفاق نحو 380 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 426 مليون دولار، للتعاقد مع 10 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الأخيرة، بدعم من عائلة لويس المالكة لحصة الأغلبية في النادي.

ويرى دي تزيربي أن هذه التغييرات بدأت تؤتي ثمارها، بعدما نجح اللاعبون في تجاوز مرحلة عدم الانسجام، وأصبح الفريق أكثر تماسكًا وقدرة على تنفيذ أفكاره داخل الملعب.

آرتشي غراي يجسد روح المجموعة الجديدة

وظهر الانسجام المتزايد بين لاعبي توتنهام بوضوح خلال مواجهة كريستال بالاس، خاصة بعد تسجيل آرتشي جراي هدف التقدم في الدقيقة 25 بضربة رأس، حيث احتفل البدلاء بحماس كبير مع اللاعب، وتجمعوا حوله أمام مقاعد البدلاء في مشهد عكس الروح الجماعية التي يتحدث عنها المدرب الإيطالي.

وقدم جراي مباراة مميزة في مركز الظهير الأيمن، رغم أن هذا المركز ليس مركزه الأساسي، ليواصل تقديم مستويات قوية خلال الموسم الحالي، بعدما خاض تسع مباريات أساسيًا في مراكز مختلفة عن مركزه المعتاد.

وأشاد دي زيربي بتطور اللاعب الشاب، قائلًا: «لقد تطور مستواه كثيرًا. فمنذ مباراة مانشستر يونايتد، يقدم أداءً رائعًا للغاية ويلعب بعقلية لاعب ناضج».

دي ديزربي يوضح سبب استبدال آرتشي غراي

وتطرق المدير الفني لتوتنهام إلى قراره باستبدال آرتشي غراي خلال المباراة، مؤكدًا أن الخطوة جاءت لتجنب حصول اللاعب على بطاقة صفراء ثانية، رغم رضاه عن المستوى الذي قدمه طوال فترة مشاركته.

وقال دي زيربي: «لم أرغب في المخاطرة بتعرضه لبطاقة صفراء ثانية. أشعر بالأسف لأن أداءه كان جيدًا للغاية».

واختتم تصريحاته قائلًا: «شرحت له أسباب اتخاذ هذا القرار، لكنني أعتقد أنه كان القرار الصحيح في ذلك التوقيت».

ويأمل توتنهام في البناء على الانتصارات الثلاثة المتتالية، ومواصلة التطور تحت قيادة دي تزيربي، بعدما بدأت ملامح الفريق الجماعي الذي يسعى المدرب الإيطالي إلى تكوينه تظهر بصورة واضحة خلال المباريات الأخيرة.