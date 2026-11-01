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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي عبد الرحمن طارق عن تطورات جديدة في ملف تدعيم الجبهة اليمنى بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى تراجع إدارة القلعة الحمراء عن فكرة التعاقد مع طارق علاء، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال عبد الرحمن طارق، خلال ظهوره ببرنامج «ستاد مصر»، إن الأهلي قرر عدم استكمال مفاوضاته للتعاقد مع طارق علاء، والاكتفاء بالعناصر الموجودة في الفريق لشغل مركز الظهير الأيمن.

وأوضح أن حسابات الأهلي في هذا المركز تعتمد على أكرم توفيق وأحمد عيد وكريم فؤاد، حتى في حالة عدم التوصل لاتفاق مع محمد هاني بشأن تجديد تعاقده مع النادي.

ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة الأهلي في ترتيب أوراقه الفنية وتحديد احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتدعيم المراكز التي تحتاج إلى عناصر جديدة.

الأهلي يستعد لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر

وعلى جانب آخر، حقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، من أجل المنافسة على اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

الإعلامي عبد الرحمن عبد الرحمن الأهلي القلعة الحمراء طارق علاء المصري الممتاز

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