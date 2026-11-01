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360 يوم إبهار.. هكذا خطف المتحف المصري الكبير أنظار العالم في عامه الأول
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

360 يوم إبهار.. هكذا خطف المتحف المصري الكبير أنظار العالم في عامه الأول

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

تحتفل مصر والعالم اليوم الأحد 1 نوفمبر بذكرى مرور العام الأول على افتتاح المتحف المصري الكبير، الصرح الثقافي العملاق الذى شهد أول زياراته ملوك وأمراء ورؤساء العالم وسط  فعاليات ضخمة من الزخم الثقافي والترويجي للسياحة الثقافية من قلب المتحف ليكون حديث العالم متناقلاً شموخة ومحتوياته المتحفية بين القنوات العالمية.


يطل علينا المتحف المصري الكبير بـ أثمن القطع الآثرية التى عرفها التاريخ بقرابة 57 ألف قطعة معروضة، بالإضافة إلى قطع أخري داخل منظومة الحفظ والترميم، تعرض عبر سيناريو عرض احترافي موثقة يحكي حياة الملوك والأمراء وكنوز المصري القديم عبر تنوع متناغم يزيد من ثراء الثقافة المتحفية.


أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير


حددت إدارة المتحف المصري الكبير، سعر تذكرة المتحف بـ التالي: 
-220 جنيهًا للزائر المصري 
-الطلاب 110 جنيهات مصرية 
-كبار السن فوق الـ 60 عام 110 جنيهات 
-الأجانب 35 دولاراً 
وعقب حصولك على تذكرة دخول المتحف المصري الكبير، نصطحب قراء ومتابعي "صدى البلد" في جولة مميزة تستعرض مسار التحرك بـ قاعات وأروقة المتحف لتيسير على الزوار خريطة الزيارات بعد عبورك بوابات التذاكر كالتالي:
1- المسلة المعلقة أول 
2-الساحة الخارجية والحدائق 
3-البهو العظيم وتمثال رمسيس الثاني 
4-عمود النصر للملك مرنبتاح


وفي إطار الزيارة وعقب انتهائك منها ستصعد إلى الدرج العظيم لتري عشرات القطع الآثرية وتماثيل الملوك والأعمدة وفقًا لسيناريو عرض يحكي حقبة كل قطعة وفقًا لتسلسل زمني للتاريخ ، وبوصلك لقمة الدرج ستجد نفسك في مشهد مهيب لبناوراما أهرامات الجيزة.
ولن تنتهي المتعة هنا بل ستدخل إلى عالم آخر لتنتقل لـ قاعات العرض الرئيسية والتى تحتوي على 12 قاعة تحاكي عصور ماقبل التاريخ مروراً بـ العصر الروماني.


قاعة كنوز الملك توت عنخ آمون "درة تاج المتحف"


تعد قاعة توت عنخ آمون أبرز القاعات وأهمها خلال زيارات للمتحف المصري الكبير، وتحتوي على أكثر من 5 آلا فقطعة آثرية فريدة ومميزة لمجموعة الملك، ولأول مرة تعرض مكتملة .


مركب مراكب الملك خوفو 


عقب انتهاء جولتك بقاعات العرض الرئيسية، لن تنتهي الإثارة فعليك التوجه لزيارة متحف مراكب الملك خوفو والتى تستطيع رؤيتها من 3 أدوار مختلفة والتى جمعت بيد محترفي الترميم المصري لتنقل من أهرامات الجيزة إلى المتحف المصري الكبير.
وبعد انتهاء جولتك يمكنك الذهاب إلى منطقة الخدمات والتى تضمن أشهر البرندات والمطاعم العالمية.

ملوك ورؤساء زارو المتحف المصري الكبير 

 

مسلسل إبهار المتحف لم يتوقف يومًا فيزال قبلة الملوك والرؤساء أبرزهم: 

-ملك أسبانيا 

-ملك بلجيكا 

-ملكة الدنمارك

-أميرة اليابان

-الرئيس الصيني

-الرئيس الفرنسي

-الرئيس الألماني 

-رئيس جنوب أفريقيا 
 

لايتوقف حب المصريين والأجانب عن زيارة المتحف المصري الكبير، حيث تشهد نسبة الزيارات اقبالاً مرتفعاً يقارب من الـ 15 ألف زائر يوميًا.

وفي إطار احتفالات المتحف المصري الكبير بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، التي توافق اليوم 1نوفمبر، يستعد المتحف لإطلاق تجربة ضوئية غامرة بعنوان «الشمس الأبدية» (Eternal Sun)، كأولى الفعاليات ضمن برنامج احتفالاته الممتد حتى نهاية العام، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية.

ذكرى افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير المتحف الكبير متحف أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

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