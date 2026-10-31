أسعار الذهب اليوم في الكويت السبت 31 أكتوبر 2026.. السعر بالدينار والدولار

شهد سعر الذهب في الكويت استقراراً مع تعاملات مساء اليوم السبت 31-10-2026 على مستوي محلات الصاغة.

سعر الذهب في الكويت

بلغ متوسط سعر الذهب في الصاغة الكويتية من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 33 دولار .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 38.75 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 35.52 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 33.925 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 29.075 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 271.3 دينار كويتي.

سعر تولة الذهب عيار 24

وبلغ سعر تولة الذهب عيار 24 نحو 451.975 دينار كويتي.

سعر تولة الذهب عيار 22

وبلغ سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 414.35 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 1206 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار 3875 دولار.