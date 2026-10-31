48 معتقلاً في بريطانيا بسبب دعم «فلسطين أكشن».. والشرطة تحذر المتظاهرين

ألقت الشرطة البريطانية القبض على 48 شخصا خلال احتجاجات شهدتها العاصمة لندن، اليوم السبت، دعماً لحركة «فلسطين أكشن»، المحظورة في المملكة المتحدة والمصنفة منظمة إرهابية، وفقاً لما نقلته شبكة «سكاي نيوز».

وتجمع أكثر من 100 متظاهر أمام السفارة الأمريكية في منطقة ناين إلمز بالعاصمة لندن، فيما أعلنت شرطة العاصمة أن غالبية المعتقلين جرى توقيفهم بتهمة التعبير عن دعم منظمة محظورة.

كما شهدت مدينة إدنبرة احتجاجاً آخر أمام القنصلية الأمريكية بالقرب من منطقة هوليرود، دعماً للحركة.

وقالت منظمة «دافعوا عن هيئات المحلفين»، التي نظمت المظاهرات، إن المشاركين رفعوا لافتات تحمل عبارات من بينها: «أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأنا أدعم العمل الفلسطيني».

وكانت الشرطة البريطانية قد حذرت مسبقاً من أن المشاركة في هذه الاحتجاجات قد تؤدي إلى الاعتقال، بما في ذلك رفع اللافتات التي تعبر عن دعم الحركة.

ويُعد التعبير عن الدعم لحركة «فلسطين أكشن» جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، وذلك منذ حظر الجماعة في يونيو 2025.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل جلسة استئناف أمام المحكمة العليا البريطانية، مقررة في 4 نوفمبر المقبل، للنظر في الطعن على قرار حظر الحركة.

وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بأن قرار الحظر «غير متناسب»، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً في يونيو اعتبرت فيه أن حظر منظمة «فلسطين أكشن» قانوني.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية البريطانية إن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن المنظمة نفذت أعمالاً إرهابية واحتفت بالمشاركين فيها وروّجت للعنف.

وأكد متحدث باسم الوزارة أن قرار الحظر لا يؤثر على الاحتجاجات المشروعة الداعمة للقضية الفلسطينية.