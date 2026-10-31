سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية لضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران

علنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 144 سفينة تجارية لضمان امتثالها للحصار البحري المفروض على إيران، وذلك حتى 31 أكتوبر الجاري.

وقالت القيادة المركزية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جورج واشنطن " (CVN 73) تواصل دعم تنفيذ الحصار، مشيرة إلى أن إحدى مروحيات البحرية الأمريكية من طراز "إم إتش-60 آر سي هوك" أقلعت من سطح حاملة الطائرات في إطار هذه العمليات.

وأضافت القيادة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ما وصفته بالحصار الأمريكي الصارم المفروض على إيران، والهادف إلى ضمان امتثال السفن التجارية للتدابير الأمريكية.