الأرصاد تحذر من فارق الحرارة بين الليل والنهار.. ومنار غانم تكشف نصيحة مهمة بشأن الملابس

حذرت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، من الفارق الكبير في درجات الحرارة بين فترتي الليل والنهار خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هذا الفارق سيتجاوز 12 درجة مئوية، رغم الارتفاعات الطفيفة المتوقعة في درجات الحرارة نهارًا.

انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، إن درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل ستسجل نحو 21 درجة مئوية، بينما تنخفض إلى 17 درجة في المدن الجديدة؛ لتظل الأجواء مائلة للبرودة خلال هذه الفترة.

ونصحت المواطنين بعدم التسرع في ارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة؛ في ظل الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة نهارًا، مشيرة إلى أن الطقس سيكون حارًا خلال ساعات النهار في معظم المحافظات، خاصة خلال فترات الظهيرة.

وأضافت أن البلاد ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مجددًا اعتبارًا من الخميس، وتعود إلى معدلاتها الطبيعية.