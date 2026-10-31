كذبة الـ95 مشهدًا وحلق الشعر.. سارة بركة تكشف أسرارًا مثيرة خلال بداياتها الفنية

تحدثت سارة بركة عن أحد المواقف غير المتوقعة التي واجهتها خلال اختبار الأداء، موضحة أن المخرج سيف سبيعي سألها عما إذا كانت تواجه مشكلة في حلق شعرها من أجل الشخصية، فأبدت موافقتها على تنفيذ المطلوب.

وتابعت سارة بركة، خلال مقابلة في بودكاست منا وفينا مع الإعلامية هبة حيدري عبر قناة ومنصة المشهد، أن قلقها الأكبر في ذلك الوقت لم يكن متعلقًا بحلق شعرها، وإنما بكيفية العودة إلى المعهد دون أن يكتشف أحد غيابها.

وكشفت سارة بركة أن الشخصية التي جسدتها كانت لفتاة مراهقة تعمل منسقة موسيقى تكنو، وهي ابنة معتقل سياسي في مرحلة ما بعد الحرب، مؤكدة أن الدور كان حساسًا وصعبًا، لكنها شعرت بأنه فرصة مناسبة لإثبات موهبتها وقدراتها التمثيلية.

وفجرت سارة بركة مفاجأة أخرى بشأن تلك التجربة، بعدما كشفت أنها اضطرت إلى الكذب على أستاذها الفنان فايز قزق بشأن عدد مشاهد العمل، حتى لا يمنعها من المشاركة فيه.

وقالت سارة بركة في تصريحاتها: «كذبت وقتها على أستاذ فايز، قلت له إنه 20 مشهد بس، هما كانوا 95 مشهد».