المئات يشيعون جثمان الطفل محمد عماد في جنازة مهيبة بالشرقية

شيع المئات من أهالي قرية جزيرة سعود التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية جثمان الطفل محمد عماد جابر البالغ من العمر 4 سنوات إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على أسرته وأهالي القرية عقب العثور على جثمانه داخل منزل أحد جيرانه بمنطقة رسلان بعد ساعات من اختفائه.

وشهدت الجنازة مشاركة أعداد كبيرة من أهالي القرية والقرى المجاورة الذين حرصوا على توديع الطفل الصغير في مشهد جنائزي مهيب خيمت عليه مشاعر الحزن والأسى فيما علت الدعوات للطفل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اختفاء الطفل محمد عماد صباح أمس الجمعة أثناء لعبه بالقرب من منزل أسرته حيث بدأت الأسرة رحلة بحث مكثفة عنه في شوارع القرية والأماكن المحيطة قبل إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية.

وبتكثيف التحريات وأعمال البحث التي أجرتها مباحث مركز شرطة الحسينية تم العثور على جثمان الطفل داخل منزل أحد جيرانه بمنطقة رسلان موضوعًا داخل جوال في واقعة مأساوية أثارت حالة من الصدمة والغضب بين الأهالي.

كان أحد أفراد أسرة الطفل قد أشاد بجهود رجال المباحث والبحث الجنائي في كشف ملابسات اختفائه والعثور على جثمانه مطالبًا بتحقيق القصاص العادل ومحاسبة المتورط في الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.