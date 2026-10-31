ضبط المتهم بالتعدي على سيدة بالضرب داخل موقف في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات بأحد الشوارع بالشرقية.







بالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 الجارى، تلقى لقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: ربة منزل، مصابة بجرح في الوجه، وطرف ثانٍ: سائق، مقيمين بنطاق محافظة الشرقية، قام خلالها الثانى بالتعدى بالضرب على الأولى وإحداث إصابتها لخلافات بينهما حال تواجدهما بأحد المواقف بدائرة القسم، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





