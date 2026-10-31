الداخلية تكشف حقيقة نصب شخص على مالك محل بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والتحصل منه على مبلغ مالى بسوهاج.



بالفحص أمكن تحديد الشاكى (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا) وبإستدعائه وسؤاله حضر (محامى وكيلاً عنه) وأفاد بتضرر موكله من أحد الأشخاص لقيامه بشراء إكسسوارات هواتف محمولة من موكله وعدم سداده المبلغ أو إعادة البضاعة.



أمكن ضبط المشكو فى حقه (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا) ، وبسؤاله أقر بوجود تعاملات مالية بينه وبين الشاكى فى مجال تجارة إكسسوارات الهواتف المحمولة ، إلا أنه تعثر فى السداد ، وطلب منه مهلة حتى يتمكن من السداد ، ونفى قيامه بالنصب عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.