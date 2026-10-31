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الأمن الأردني: العثور على أسلحة نارية وأجهزة تحديد مواقع داخل حقيبة محمولة ببالونات حرارية في الكرك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمن الأردني: العثور على أسلحة نارية وأجهزة تحديد مواقع داخل حقيبة محمولة ببالونات حرارية في الكرك

الاردن
الاردن
أ ش أ

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية العثور على 9 أسلحة نارية أوتوماتيكية وأجهزة لتحديد المواقع داخل حقيبة مشبوهة عُثر عليها في منطقة محي بمحافظة الكرك، جنوبي المملكة، وأن الحقيبة وصلت محمولة بواسطة بالونات حرارية قادمة من الحدود الجنوبية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم ، إن مديرية شرطة محافظة الكرك تلقت بلاغًا بوجود حقيبة مشبوهة في منطقة محي، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية إلى الموقع، وعملت على عزل المنطقة، فيما تولى الخبراء المختصون فحص الحقيبة والتأكد من محتوياتها.

وأضاف أنه عقب تفتيش الحقيبة، عُثر بداخلها على 9 أسلحة نارية أوتوماتيكية وأجهزة لتحديد المواقع، حيث تم التحفظ على المضبوطات.

وأوضح أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحقيبة وصلت بفعل الرياح من الحدود الجنوبية للمملكة، بعد تهريبها بواسطة بالونات حرارية، مؤكدًا استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

الأمن العام الأردنية الحدود الجنوبية التحقيقات الأولية

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