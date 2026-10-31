شاهد| وزير الخارجية يسلم ملك البحرين رسالة خطية من الرئيس السيسي| صور

قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم ٣١ أكتوبر بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تتضمن التأكيد على حرص مصر تعزيز علاقات التعاون الثنائي واستمرار التواصل والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، بحضور الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني.

من جانبه، طلب الملك نقل تحياته إلى الرئيس مشيداً بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكداً حرصه على مواصلة دفع العلاقات نحو مزيد من التطور وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد إشادة بمستوى التعاون وبالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مع تأكيد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون الثنائي وعلى استمرار دفع وتطوير تلك العلاقات للارتقاء بها بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وأعرب عبد العاطي عن بالغ تقدير مصر لدور جلالة الملك في دعم وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما أطلع جلالة الملك على الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية لاحتواء ما تشهده المنطقة من تصعيد وتطورات تهدد الأمن والاستقرار، وللحيلولة دون اتساع نطاق التوترات المقلقة التي قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.

وأكد تضامن مصر الكامل مع أمن واستقرار البحرين ورفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.