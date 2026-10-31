الهلال الأحمر: إدخال أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة

أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر المصري يعمل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة على مدار الساعة لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع، باعتباره الآلية الوطنية المصرية لتنسيق وتجهيز وإدخال المساعدات من مصر إلى غزة.

وأضافت «إمام»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الهلال الأحمر المصري عمل على إدخال ما يزيد على مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي تنوعت وفقًا للاحتياجات الفعلية على الأرض، وشملت المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإغاثة والإيواء، إلى جانب الوقود.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري أطلق، مع تفاقم أزمة الغذاء في القطاع خلال يوليو 2025، قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي تواصلت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، ووصل عددها إلى 305 قوافل، حملت مئات الآلاف من الأطنان من المساعدات، وتركزت بصورة كبيرة على المساعدات الغذائية، إلى جانب المساعدات الشتوية.