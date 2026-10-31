حبيب الكل.. مصطفى كامل يساند محمد الحلو في أزمته الصحية: ربنا يقومك بالسلامة

حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على توجيه رسالة دعم للفنان الكبير محمد الحلو، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت نقله إلى الرعاية المركزة.

الحالة الصحية محمد الحلو

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «رجاءً دعواتكم لأخويا الكبير وحبيبي وأعز الأصدقاء، الأستاذ الكبير محمد الحلو، ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى وأعز الناس يا حبيبي وحبيب أسرتي وحبيب الدنيا كلها».

وكان حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، قد أعلن في وقت سابق نقل والده إلى الرعاية المركزة، مناشدًا الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية.

وعلى الصعيد الفني، شارك محمد الحلو مؤخرًا في احتفالية وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال أوبريت «ملحمة العبور»، الذي عُرض على مسرح البالون، وسط حضور جماهيري كبير.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبتوجيهاته لتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

كما أحيا محمد الحلو مؤخرًا حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب عدد من تترات المسلسلات التي ارتبط بها الجمهور، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.