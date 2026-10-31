ابن أصول.. خالد الغندور يشيد بباسم مرسي بعد حديثه عن رفض الانتقال للأهلي

أعاد الإعلامي خالد الغندور نشر تصريحات باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، والتي كشف خلالها عن تلقيه مفاوضات من النادي الأهلي خلال مسيرته الكروية، مؤكدًا رفضه الانتقال إلى القلعة الحمراء، تقديرًا لما قدمه له نادي الزمالك.

الزمالك

وعلق الغندور على تصريحات باسم مرسي قائلًا: «ابن الأصول اللي بيصون العشرة.. ناس تمشي وناس تفضل بروحها كاسبة احترامي».

وقال باسم مرسي، خلال تصريحات عبر بودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي: «أقسم بالله الأهلي فاوضني، لكن رفضت، لأني مستحيل أخون الزمالك مهما كانت الإغراءات».

وأضاف: «الزمالك صاحب فضل كبير عليا وعلى أسرتي، هو اللي ركبني عربيات، وجاب لي بيت، وهو اللي خلى ليا اسم وقيمة ومكانة في المجتمع».

وأكد لاعب الزمالك السابق أنه لا يمكنه نسيان فضل النادي عليه أو التفريط بسهولة في علاقته بجماهيره، التي كان لها دور كبير في وصوله إلى المكانة التي أصبح عليها، مشددًا على اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء.