أحمد موسى: مصر هي أكبر دولة في أفريقية.. وبوتين شكر الرئيس السيسي على دعمه القمة الأفريقية الروسية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العلاقات المصرية الروسية تاريخية وقوية وممتدة منذ سنوات طويلة .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بوتين استقبل الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة على هامش اعمال القمة الروسية الأفريقية ".

وتابع:" بوتين وجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه للقمة الأفريقية الروسية منذ عام 2019 ".

وأكمل :" مصر هي أكبر دولة في قارة أفريقيا وحضورها في القمة الروسية الأفريقية مهم ".

وتابع:" الرئيس السيسي وجه الشكر لبوتين على دعم روسيا للمشروعات في مصر وعلى رأسها محطة الضبعة النووية والتأكيد على أهمية انتهاء المحطة وفقا للجدول الزمني ".