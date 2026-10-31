أتلتيكو مدريد يهزم ليفانتي بثنائية ويعتلي صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على حساب مضيفه ليفانتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني، ليواصل الفريق المدريدي سلسلة انتصاراته ويضغط على برشلونة في سباق الصدارة.

أتلتيكو مدريد يهزم ليفانتي بثنائية

افتتح أليخاندرو جريمالدو التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 36، بعدما استغل خطأ دفاعيًا من أصحاب الأرض، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح جوليانو سيميوني في تعزيز تقدم أتلتيكو مدريد بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62، بعد تمريرة مميزة من أليكس باينا، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 28 نقطة من 11 مباراة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، الذي يخوض مباراته أمام ديبورتيفو ألافيس لاحقًا.

وفي المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 10 نقاط، ليحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب، ويواصل معاناته في بداية الموسم.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة قوية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، قبل لقاء برشلونة المرتقب في الدوري الإسباني.