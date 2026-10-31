أحمد موسى: أنا والديهي ومصطفى بكري نتعرض لحملات استهداف.. وعمرنا مغيرنا جلدنا

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير للإعلامي نشأت الديهي ، قائلا:" الديهي كان متواجد في موسكو مع الوفد الإعلامي المصري المرافق للرئيس السيسي".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أنا ونشأت الديهي ومصطفى بكري نتعرض لحملات استهداف بشكل واضح.. وأنا عمري ما مسكت العصايا من النص.. وببعت بوسة على الهواء للديهي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" إحنا موجودين مع بلدنا وعمرنا مغيرنا جلدنا وعمرنا منتخلى عن ثوابت الدفاع عن الدولة والشعب".

وتابع أحمد موسى:" الناس سابت سؤال الديهي لبوتين ومسكوا في كلمة القناة العاشرة المصرية"، مضيفا:" أنا ونشات الديهي إخوات ومن شهرين كنت بتعشى مع نشأت الديهي وقالي إنه بيفكر يغير اسم قناة تن وقلت له كلامك مقبول وأنا معاك ومن بين الأسماء اللي طرحها ساعتها القناة العاشرة ".