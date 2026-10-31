أبو العينين: لا يوجد أي تشريع يحمي الدول من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويجب التحرك لإصداره

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أنه هناك الكثير من الفوائد للذكاء الاصطناعي لكنه يعتمد على المعلومات التي يضعها البشر.

وقال أبو العينين في كلمته على هامش تكريمه من المؤسسة العالمية للثقافة والتراث «سيمي» في إيطاليا، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا حديثة، وقد تحتوي على معلومات مضللة أو خاطئة».

وأضاف أبو العينين: «يجب أن نوجه الأجيال الجديدة نحو الحقيقة في عصر الذكاء الاصطناعي».

ولفت أبو العينين إلى أنه «لا يوجد أي تشريع يحمي الأمم والدول من مخاطر الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يتحرك البرلمانيون والسياسيون في الأمم المتحدة لوضع تشريع للحماية من مخاطر الذكاء الاصطناعي».

وتابع أبو العينين: «من المفيد الحديث عن السلام لمستقبل أفضل للجميع».