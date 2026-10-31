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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: خسائر البورصةدفترية وسعر الدولار يتراوح بين 54 و57 جنيهًا خلال الشهرين المقبلين

الدولار
الدولار
محمود زيدان

قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن خسائر البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي تُعد خسائر دفترية وليست خسائر حقيقية، موضحًا أن التراجعات تعكس انخفاضًا في تقييم الأسهم على الورق فقط.

وأوضح محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك سببين رئيسيين وراء تراجعات البورصة، أولهما سلوك المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وهو عامل نفسي وسلوكي اعتادته الأسواق المصرية خلال السنوات الماضية، إذ يتجه المستثمرون إلى بيع الأسهم لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب في الطروحات الكبيرة، وهو ما يتكرر حاليًا مع طرح بنك القاهرة.

وأضاف محمد أنيس، أن السبب الثاني يتمثل في اتجاه مديري الاستثمار الأجانب إلى البيع، مع خروج الأموال الساخنة من السندات والأسهم، بالتزامن مع عمليات البيع التي يقوم بها المستثمرون الأفراد، وأشار إلى أن المستثمر الذي يفقد 90% من قيمة محفظته الاستثمارية يكون قد اشترى سهمًا غير مناسب أو بسعر غير مناسب، مؤكدًا ضرورة التأكد من قوة السهم قبل اتخاذ قرار الشراء.

ونصح محمد أنيس، المستثمرين بعدم البيع بدافع الخوف، واختيار التوقيت المناسب لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، متوقعًا أن يستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين 54 و57 جنيهًا خلال الشهرين المقبلين، في ظل تداعيات الصراع العسكري الأمريكي الإيراني.

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