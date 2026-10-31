أيمن عبد الموجود: التضامن تحركت في حادث الأوسطي لتقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين

تحدث أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عن تحرك الوزارة لمساندة أسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي، مؤكدًا أن فرق الحماية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة توجهت إلى موقع الحادث فور وقوعه، بتكليف من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الوزيرة كلفت فور وقوع الحادث فريق الحماية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بالتوجه مباشرة إلى موقع الحادث، موضحًا أن الوزارة تتواجد في الميدان فور وقوع أي حادث أو كارثة، لا قدر الله، من خلال فرق الحماية الاجتماعية أو الهلال الأحمر المصري.

وأشار إلى أن هذا التحرك يستهدف تقديم الدعم العاجل لجميع المتأثرين بالحادث، سواء الدعم المادي أو النفسي، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على مساندة الأسر والمصابين في مثل هذه الظروف.

وجدد عبد الموجود تقديم خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته، كما نقل تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، معربًا عن تقديره لأسرهم.