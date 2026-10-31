برشلونة يتقدم برباعية على ألافيس بالشوط الأول في الدوري الإسباني

تقدم فريق برشلونة برباعية نظيفة على نظيره ديبورتيفو ألافيس، في الشوط الأول، في إطار الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري حمزة عبد الكريم وبقائه على مقاعد البدلاء.

وجاءت رباعية برشلونة في الشوط الأول عن طريق رافينيا دياز (هدفين) وفيرمين لوبيز ولامين يامال في الدقائق 8، 23، 41، 45+1.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بريان فارينياس، باو كوبارسي.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، بيدري، رودري، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: رافينيا، أديمي، لامين يامال.