عمرو أديب يحذر من تكرار كوارث الطرق: حادث الأوسطي لن يكون الأخير

حذر الإعلامي عمرو أديب من تكرار حوادث الطرق التي تسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مؤكدا أن حادث الطريق الأوسطي، الذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين، لن يكون الأخير في ظل استمرار المخالفات المرورية وغياب الالتزام باشتراطات السلامة.

القطاع الزراعي وجمع المحاصيل

وقال أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إن غالبية ضحايا الحادث أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاما، كانوا يعملون في القطاع الزراعي وجمع المحاصيل لمساعدة أسرهم وتوفير نفقات تعليمهم.

ووصف الإعلامي مشاهد الحادث بأنها «شيء مرعب»، موضحا أن الميكروباص اصطدم بسيارة نقل كانت متوقفة بسبب أعمال صيانة، بعدما حاول سائقه تفاديها، مشيرا إلى الاستعانة بمعدات قص الحديد لفتح السيارة واستخراج الضحايا والمصابين.

تكرار الحوادث التي تسفر عن أعداد كبيرة من الوفيات

وانتقد أديب تكرار الحوادث التي تسفر عن أعداد كبيرة من الوفيات، قائلا إن «الحوادث في مصر نهائية»، مشيرا إلى أن البلاد شهدت مؤخرا حوادث راح ضحيتها 20 شخصا، ثم 15، ثم 10 أشخاص في الحادث الأخير، محذرا من استمرار سقوط الضحايا دون معالجة الأسباب التي تقف وراء هذه الكوارث.