5 فوز و4 تعادلات| انتصار الأهلي وبيراميدز والزمالك.. ماذا حدث في الجولة الثامنة بالدوري الممتاز

انتهت منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز بإقامة 10 مباريات مثيرة واشتعلت فيها المنافسة على قمة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك على المقاولون العرب

فحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح محمد حمد التسجيل لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعدما استغل تمريرة حاسمة من الفلسطيني عدي الدباغ، ليمنح الفريق الأبيض التقدم في اللقاء.

ونجح المقاولون العرب في إدراك التعادل عن طريق محمد عبد الناصر، لتشتعل المواجهة بين الفريقين، قبل أن يتمكن الأنجولي شيكو بانزا من تسجيل هدف الفوز القاتل للزمالك في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الانتصار، حصد الزمالك ثلاث نقاط ثمينة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد مواجهة شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

فوز الأهلي على مودرن سبورت

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف النادي الأهلي في الدقيقة 17 بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو ليعلن عن تقدم الأهلي بالنتيجة.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات الكرة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل، ولكن تألق حارس مودرن سبورت مصطفى مخلوف حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 85 استطاع مصطفى شوبير التصدي لركلة جزاء ببراعة شديدة سددها على فتحي لاعب مودرن سبورت ليمنع هدف التعادل في الوقت القاتل.

بتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

فوز بيراميدز

وواصل بيراميدز نتائجه الإيجابية في المسابقة، بعدما حصد ثلاث نقاط جديدة عزز بها موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يستعد الفريق لخوض تحدٍ جديد في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي سموحة ضمن منافسات الجولة الثانية.

بيراميدز يتصدر الدوري

وحقق بيراميدز الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، ليواصل الفريق السماوي مشواره بقوة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 7 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر.

فوز الشرقية إنبي على القناة

حقق فريق الشرقية إنبي، الفوز على فريق القناة بنتيجة 3-1، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الشرقية إنبي، كل من: عماد ميهوب وحسام غانم ومحمد شريف محمد في الدقائق 29 و37 و50، بينما سجل هدف القناة محمد حمدي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الشرقية إنبي رصيده للنقطة 7 ليحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد القناة عند النقطة 8 ليحتل المركز الـ13.

فوز غزل المحلة على أبو قير للأسمدة

حقق فريق غزل المحلة الفوز على فريق أبو قير للأسمدة بنتيجة 1 - 0، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف غزل المحلة اللاعب محمد أكباد في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده للنقطة 7 ليحتل المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد أبو قير للأسمدة عند النقطة 4 ليحتل المركز الـ19.

فوز سيراميكا كليوباترا على زد

خطف فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مستحقا من فريق زد بنتيجة 2-1، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وسجل هدفي سيراميكا كليوباترا كل من محمد رضا بوبو وخالد النبريصي في الدقيقتين 87 و90+6 من عمر اللقاء.

وكان زد افتتح التسجيل عن طريق رأفت خليل في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 18 ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد زد عند النقطة 11 ليحتل المركز العاشر.

تعادل البنك الأهلي والمصري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاءا البنك الأهلي والمصري البورسعيدي في اللقاء الذي جمعهما على استاد السويس الجديد،ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

احرز صلاح محسن التسجيل لصالح المصري في الدقيقة 42 من ركلة جزاء،

وفي الشوط الثاني، نجح أحمد ياسر ريان في إدراك التعادل للبنك الأهلي من ركلة جزاء أيضًا فى الدقيقة 52.

بهذه النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينماوصل رصيد المصري إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

تعادل الاتحاد وطلائع الجيش

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، رفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط، ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة.

تعادل السويس بتروجت وسموحة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة منتخب السويس بتروجت وسموحة، التي جمعتهما على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

وبدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، بعدما نجح جودوين شيكا في تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب السويس بتروجت في الدقيقة 82.

وفي الوقت الذي اقترب فيه الفريق البترولي من حصد النقاط الثلاث، خطف محمد دسوقي هدف التعادل لصالح سموحة في الدقيقة 90+6، ليمنح الفريق السكندري نقطة ثمينة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع سموحة رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراتين وتلقى 3 هزائم.

في المقابل، وصل رصيد منتخب السويس بتروجت إلى 9 نقاط، ليستقر في المركز الحادي عشر، بعدما حقق انتصارين و3 تعادلات وتلقى 3 هزائم.

تعادل الجونة وبترول أسيوط

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة فريقي بترول أسيوط والجونة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الجونة اللاعب مروان محسن في الدقيقة 36 من ركلة جزاء من انطلاق المباراة، بينما سجل هدف بترول أسيوط اللاعب جوشوا إيجاجي في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع بترول أسيوط رصيده للنقطة 6 ليحتل المركز الـ16، بينما رفع الجونة رصيده للنقطة 3 ليحتل المركز الـ20 والأخير.