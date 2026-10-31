عمر الساعي يقترب من الظهور مع منتخب مصر.. ومصدر يكشف موقف حسام حسن قبل مواجهتي مالاوي| خاص

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، دخول عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي، ضمن حسابات حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، قبل معسكر شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لخوض مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع عمر الساعي خلال الفترة الحالية، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب، ورغبة حسام حسن في متابعة عدد من العناصر الشابة التي يمكنها تقديم الإضافة لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

عمر الساعي تحت أنظار الجهاز الفني للفراعنة

وأوضح المصدر أن عمر الساعي بات أحد الأسماء المطروحة على طاولة الجهاز الفني، خاصة أن حسام حسن يحرص على توسيع قاعدة الاختيارات ومتابعة اللاعبين الذين يمتلكون القدرة على الظهور بشكل مميز مع أنديتهم.

وأشار إلى أن تألق اللاعب خلال الفترة المقبلة قد يعزز فرص تواجده في قائمة المنتخب، في ظل رغبة الجهاز الفني في منح الفرصة للعناصر التي تثبت أحقيتها بارتداء قميص الفراعنة.

حسام حسن يدرس ضم وجوه جديدة للمنتخب

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني لا يتوقف عند الأسماء المعتادة فقط، بل يراقب عددًا من اللاعبين في الدوري المصري، تمهيدًا للاستقرار على أفضل العناصر القادرة على تنفيذ أفكار الجهاز الفني خلال مواجهتي مالاوي.

ومن المنتظر أن تحسم اختيارات حسام حسن النهائية موقف عمر الساعي من الانضمام إلى معسكر نوفمبر، وسط ترقب من اللاعب للحصول على فرصة تمثيل المنتخب الوطني، بعدما دخل دائرة اهتمام الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة.