تحذير أمريكي عاجل.. تهديد من سقوط عدد كبير من الضحايا داخل متحف شهير بموسكو

أصدرت السفارة الأمريكية في موسكو، اليوم السبت 31 أكتوبر، تحذيراً أمنياً من وجود تهديد حقيقي بوقوع حادث قد يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا داخل محمية متحف تساريتسينو في العاصمة الروسية.

وقالت السفارة، في بيان، إنها تلقت معلومات موثوقة بشأن تهديد بوقوع حادثة سقوط ضحايا داخل محمية متحف القصر، الواقعة في شارع دولسكايا بالعاصمة موسكو، داعية المواطنين إلى تجنب زيارة الموقع والابتعاد عن التجمعات.

وحثت السفارة الأمريكية الأشخاص الموجودين في المنطقة على توخي الحذر واليقظة، وتجنب التواجد داخل المتحف أو محيطه، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية تنسق مع السلطات الروسية للتعامل مع التهديد.

من جانبه، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة الأنباء الحكومية «تاس» تلقي معلومات من شركاء أمريكيين بشأن الاستعدادات لتنفيذ «هجوم إرهابي» في موسكو، مؤكداً اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع المعلومات الواردة.