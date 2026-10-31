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هل هاتفك مراقب دون علمك؟| 5 علامات تكشف احتمالية التجسس.. وخبير يحسم حقيقة اختراق الموبايل وهو مغلق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل هاتفك مراقب دون علمك؟| 5 علامات تكشف احتمالية التجسس.. وخبير يحسم حقيقة اختراق الموبايل وهو مغلق

اختراق الهواتف
اختراق الهواتف
محمد البدوي

لم تعد المخاوف المتعلقة باختراق الهواتف المحمولة والتجسس على بيانات المستخدمين مجرد هواجس تكنولوجية، خاصة مع الانتشار الواسع للتطبيقات الذكية والاعتماد المتزايد على الهواتف في إنجاز المعاملات اليومية والاحتفاظ بالمعلومات الشخصية. 

إمكانية مراقبة الهواتف بالصوت والصورة

وبينما أثارت بعض الأعمال الدرامية تساؤلات حول إمكانية مراقبة الهواتف بالصوت والصورة حتى في حالة إغلاقها، يظل السؤال الأهم: “كيف يمكن للمستخدم اكتشاف وجود نشاط غير طبيعي على هاتفه؟ وما العلامات التي تستدعي القلق؟ وهل تختلف مستويات الحماية بين أجهزة أندرويد وآيفون؟”، أجاب عنها خبير تكنولوجيا المعلومات الدكتور شاكر الجمل، كاشفًا أبرز المؤشرات التحذيرية وطرق التعامل معها.

مسلسل منى زكي يثير الجدل حول التجسس على الهواتف المغلقة

حسم الدكتور شاكر الجمل، خبير تكنولوجيا المعلومات، الجدل الذي أثاره تطبيق التجسس الذي ظهر ضمن أحداث مسلسل «طالع نازل» للفنانة منى زكي، مؤكدًا أن التطبيق الذي جرى تصويره باعتباره قادرًا على مراقبة الهاتف صوتًا وصورة حتى في حالة إغلاقه لا وجود له بهذه الصورة في الواقع، وأن الأمر لا يتجاوز كونه معالجة درامية لتقريب فكرة برامج التجسس إلى المشاهد.

وأوضح الجمل خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدراما قد تقدم صورًا مبسطة أو خيالية لبعض التقنيات، لكن ذلك لا ينفي وجود مخاطر حقيقية مرتبطة بالاختراقات الإلكترونية والتطبيقات الخبيثة التي قد تستهدف الهواتف والبيانات الشخصية.

هل يمكن اختراق الهواتف بسهولة؟

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن الهجمات السيبرانية واختراق الهواتف أمر وارد من الناحية التقنية، لافتًا إلى أن عمليات الاختراق المتقدمة تقف خلفها في كثير من الأحيان جهات ومؤسسات تمتلك إمكانات وأدوات متخصصة، وليس مجرد أفراد عاديين.

وأضاف أن اختراق الهواتف العاملة بنظام أندرويد يتطلب في حالات كثيرة الوصول الفعلي إلى الجهاز، أو الحصول على صلاحيات الدخول وكلمات المرور، موضحًا أن هواتف آيفون العاملة بنظام «iOS» تتمتع بمنظومة حماية تجعل اختراقها أكثر صعوبة، إلى جانب وسائل التأمين المرتبطة بخدمات «iCloud».

5 مؤشرات تحذيرية قد تكشف وجود تجسس على هاتفك

وحدد شاكر الجمل “5 علامات” تستدعي انتباه المستخدمين، لأنها قد تشير إلى وجود تطبيقات غير مرغوب فيها أو برمجيات خبيثة تعمل على الهاتف، مشددًا على ضرورة مراقبة أي تغيرات غير معتادة في أداء الجهاز، وأبرزها:

أولًا: نفاد البطارية بصورة غير طبيعية

إذا أصبحت بطارية الهاتف تنفد بسرعة ملحوظة، واضطر المستخدم إلى شحن الجهاز أكثر من مرة خلال اليوم رغم عدم تغيير نمط الاستخدام، فقد يكون ذلك مؤشرًا يستدعي فحص الهاتف والتأكد من التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

ثانيًا: ارتفاع حرارة الهاتف بشكل مفاجئ

السخونة الشديدة وغير المبررة، خصوصًا عندما لا يكون الهاتف مستخدمًا في تشغيل تطبيقات ثقيلة أو تنفيذ مهام تستهلك موارد الجهاز، من العلامات التي تستحق الانتباه والتحقق من أسبابها.

ثالثًا: ظهور تطبيقات لم تقم بتثبيتها

اكتشاف تطبيقات غير مألوفة على الهاتف، لم يتذكر المستخدم أنه قام بتنزيلها أو تثبيتها، يستدعي مراجعة قائمة التطبيقات والتحقق من مصدرها والصلاحيات التي حصلت عليها.

رابعًا: بطء الهاتف والتهنيج المتكرر

قد يكون التراجع المفاجئ في أداء الجهاز، واستمرار التهنيج أو توقف التطبيقات دون أسباب واضحة، من المؤشرات التي تستدعي إجراء فحص تقني للتأكد من عدم وجود برامج غير مرغوب فيها.

خامسًا: استهلاك باقة الإنترنت بسرعة

إذا لاحظ المستخدم نفاد باقة الإنترنت خلال فترة قصيرة، رغم عدم استخدامه المكثف للشبكة، فمن المهم مراجعة معدلات استهلاك البيانات والتطبيقات التي تستهلك الإنترنت في الخلفية.

كيف تتأكد من سلامة هاتفك؟

نصح خبير تكنولوجيا المعلومات المستخدمين الذين يلاحظون ظهور علامة أو أكثر من هذه المؤشرات بالاستعانة ببرامج موثوقة لفحص الهواتف، ويفضل اختيار الأدوات المدفوعة ذات السمعة الجيدة، للمساعدة في اكتشاف الملفات المخفية والبرمجيات الخبيثة المحتملة.

وشدد على أهمية عدم تجاهل التغيرات غير المعتادة في أداء الأجهزة، ومراجعة التطبيقات المثبتة والصلاحيات الممنوحة لها، مع إجراء فحص أمني دوري للحفاظ على البيانات الشخصية وتقليل مخاطر التعرض للاختراق.

 

مضاعفة باقات الإنترنت دون زيادة الأسعار

وفي سياق آخر، أشاد الدكتور شاكر الجمل بقرار مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأساسية اعتبارًا من الأول من نوفمبر، دون زيادة الأسعار، معتبرًا أنه خطوة مهمة تصب في مصلحة المواطن المصري، خاصة في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الرقمية.

وأوضح أن اعتماد الدولة على منظومة التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر منصة «مصر الرقمية» زاد من احتياج المواطنين إلى الإنترنت، وكان كثيرون يستهلكون باقاتهم الأساسية سريعًا، ثم يضطرون إلى شراء سعات إضافية وتحمل تكاليف جديدة.

وأكد أن مضاعفة سعة الباقات دون أعباء مالية إضافية ستتيح للمواطنين الاستفادة بصورة أفضل من الخدمات الإلكترونية، وتخفف الضغوط المالية عن الأسر، بما يدعم اندماجها الفعّال في المجتمع الرقمي.

الهواتف اختراق الهواتف اختراق الهواتف المحمولة

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