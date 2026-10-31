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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طفلة شاهدة عيان على حادث الطريق الأوسطي: السائق كان ماسك هاتفه المحمول ولم ينتبه للطريق

الطفلة الشاهد العيان على الحادثجاد
الطفلة الشاهد العيان على الحادثجاد

قالت طفلة  احد شهود العيان على حادث الطريق الاوسطي،اليوم ، ان السائق كان يمسك هاتفه المحمول ولا ينتبه للطريق ،وكان السبب الاساسى في الحادث.

واضاف الاهالى ان السائق موت عيلنا وهو لسة عايش ،واكدوا ان هناك اكثر من 9 حالات لقيوا مصرعهم في الحادث من نفس القرية.

اسرة الطفلتين مودة ورهف

قال اهالى الطفلتين “موده" التى لقيت مصرعها في حادث الطريق الاوسطي اليوم  و اصابة شقيقتها "رهف” ،ان السائق هو المسئول عن الحادث لانه يسوق باستهتار ولا يراعى ارواح من معه.

وقالت اسرة الصغيرتين ان البنت الكبيرة مودة عمرها 11 سنه ماتت وان شقيقتها  رهف عمرها 8 سنوات في حالة خطيرة وتعانى من اصابات بالغة.

تفاصيل الحادث

شهد الطريق الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر حادث تصادم مأساويا بين سيارة ميكروباص أجرة تحمل لوحات معدنية بمحافظة الفيوم وسيارة تريلا ما أسفر عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 10 وفيات و24 مصابا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم من بينهم صغار.

عمال من قرية تادرس بين الضحايا


وتبين أن سيارة الميكروباص كانت تقل عمالا من قرية تادرس التابعة لمحافظة الفيوم وكانوا في طريقهم إلى إحدى المزارع لحصاد المحاصيل قبل وقوع التصادم مع سيارة التريلا على الطريق الأوسطي لتتحول رحلتهم إلى مأساة أسفرت عن سقوط هذا العدد من الضحايا والمصابين.

بلاغ لغرفة عمليات النجدة
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص يستقلها عمال من قرية تادرس بمحافظة الفيوم وسيارة تريلا على الطريق الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر مع وجود عدد من الوفيات والمصابين.

وعقب تلقي البلاغ انتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان الحادث يرافقها عدد من سيارات الإسعاف للوقوف على ملابساته والتعامل مع تداعيات التصادم وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة فيما نُقلت جثامين المتوفين واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث الطريق الاوسطي السائق تفاصيل الحادث تصادم مأساويا الفيوم

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