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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد وصافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بـ 47 ميدالية

بطولة العالم للكاراتيه
بطولة العالم للكاراتيه
أ ش أ

حقق المنتخب الوطني للكاراتيه التقليدي، إنجازًا كبيرًا، بعد حصد وصافة بطولة العالم والتي أقيمت في مصر خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري في صالة استاد القاهرة الدولي بمشاركة 46 دولة ونحو 2000 متنافس.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 47 ميدالية متنوعة، بواقع 10 ذهبيات، و14 فضية، و23 ميدالية برونزية، بينما جاء منتخب بولندا في المركز الأول برصيد 53 ميدالية، بواقع 18 ذهبية، و17 فضية، و18 برونزية، وحصل منتخب البرازيل على المركز الثالث بـ 33 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات، و10 فضيات و13 ميدالية برونزية.

جدير بالذكر أنه يصاحب استضافة بطولة العالم للكاراتيه إقامة «الماستر كورس الدولي للأساتذة»، و«بطولة كأس العالم للأطفال، و«بطولة العالم للأندية»، بالإضافة إلى «بطولة مصر الدولية للكاراتيه» المعروف باسم «الجنرال».

من جانبه ، عبر الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز مؤكدًا أنه لم يأتِ من فراغ، وجاء بعد ترتيب جيد من جميع عناصر المنتخب الوطني للعبة.

وأضاف المكاوي أن تحقيق المركز الثاني عالميًا وسط مشاركة 46 دولة ونحو 2000 لاعب يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الكاراتيه التقليدي في مصر، والجهود المبذولة من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المنافسة كانت قوية للغاية، لكن إصرار لاعبي المنتخب على رفع علم مصر وتحقيق نتائج مشرفة كان حاضرًا طوال البطولة.

وأهدى المكاوي هذا الإنجاز إلى الجماهير المصرية، مؤكدًا أن الاتحاد يستهدف مواصلة العمل على تطوير اللعبة وإعداد أبطال قادرين على المنافسة بقوة في مختلف المحافل الدولية.

وأتم المكاوي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة والوزير جوهر نبيل، الذي لم يدخر جهدًا في تذليل كل العقبات للخروج بالبطولة بالشكل الناجح الذي نال إعجاب الجميع.

المنتخب الوطني للكاراتيه بطولة العالم مصر

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