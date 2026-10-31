ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

نشرت السبرانو شيرين أحمد عددا من الصور مع الفنانة شريهان وابنتها لتسجل أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت شيرين أحمد على الصور قائلة: “عزيزتي شريهان، مساراتنا كادت أن تتحول في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، والآن جاءت الفرصة أخيرًا لنكون معًا، وتمكنت من أن أشكرك شخصيًا على تشكيلك لي كفنانة، الوقت لم يفتني”.

وأضافت: “وجودك وقوتك كانا مصدر نور لنا جميعًا، بما في ذلك أنا. شكرًا لكِ على رؤية قلبي، وعلى حبك وسخائك وثقتك ودعمك الذي لا ينتهي، وعلى الرغم من أن هذه كانت المرة الأولى التي التقينا فيها، أشعر وكأنني عرفتك منذ زمن بعيد”.

رسالة شيرين أحمد إلى شريهان

كما وجهت شيرين أحمد كلمات خاصة إلى ابنتها تالية القرآن، معربة عن إيمانها بموهبتها ومستقبلها الفني، ومشيدة بطموحها وشغفها وعزيمتها، متمنية لها تحقيق المزيد من النجاح والتألق خلال السنوات المقبلة.

وأخير وجهت شيرين أحمد رسالتها لابنة شريهان بالتأكيد على أنها ترى الكثير من نفسها فيها، وأنها تتطلع إلى مشاهدتها وهي تحقق أحلامها وتصل إلى أماكن بعيدة بفضل موهبتها وإصرارها.

وقد اختتم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، بعرض استعراضي راقص، أعقبه ظهور مفاجئ للسوبرانو والمغنية المصرية الأمريكية شيرين أحمد، التي غنّت باللغة العربية للمرة الأولى، وقدّمت أغنية “حلوة يا بلدي”.

شيرين أحمد وشريهان

شيرين أحمد وشريهان

شيرين أحمد وشريهان وابنتها

شيرين أحمد وشريهان