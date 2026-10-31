وزير الدفاع يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان

استقبل الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق محمـد عباس حلمي رئيس اللجنة وعددا من قادة القوات المسلحة ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وقدم أعضاء اللجنة التهنئة لرجال القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرين إلى أن ملحمة أكتوبر الخالدة التي حقق فيها أبطال جيش مصر العظيم

معجزة العبور والنصر كانت وستظل درساً للأجيال المتعاقبة في الوطنية والفداء والإرادة التي لا تعرف المستحيل، مشيدين بما تقوم به القوات المسلحة من جهود مخلصة في الحفاظ على مقدرات الوطن.

من جانبه، أكد القائد العام للقوات المسلحة، على اعتزازه بالدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب، في كافة القضايا التي تدعم ركائز الأمن القومي المصري ، موضحاً أن القوات المسلحة هي الدرع الواقي والسند المتين للوطن على مر التاريخ ، وفي كل الظروف والأحوال، مشيراً إلى جاهزية وإستعداد رجال القوات المسلحة الدائم لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.